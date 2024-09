South Central Railway Cancels 8 Trains, 26 Diverted Amid Heavy Rains

Hyderabad: The South Central Railway on Sunday has cancelled eight trains and diverted 26 trains in view of heavy rains and water logging over the tracks. Two trains were partially cancelled.



Accordingly, Vijayawada-Secunderabad (12713), Secunderabad-Vijayawada (12714), Guntur-Secunderabad (17201), Secunderabad-Sirpur Kaghaznagar (17233), Secunderabad-Guntur (12706), Guntur-Secunderabad (12705), Secunderabad-Guntur (17202) and Visakhapatnam-Secunderabad (20708) has been cancelled.

SCR also partially cancelled two trains: Tirupati-Karimnagar (12761) train cancelled between Vijayawada-Karimnagar and Visakhapatnam-New Delhi (20805) cancelled between Vijayawada-New Delhi.

SCR has also diverted certain trains which are:

Visakhapatnam-Nanded (20811) diverted via Vijayawada-Guntur-Nalgonda-Pagidipalli.

Visakhapatnam-Tirupati (12739) diverted via Guntur-Nalgonda-Pagidipalli Tambaram-Hyderabad (12759) diverted via Guntur-Nalgonda-Pagidipalli Danapur-Bengaluru (03241) diverted via Kazipet-Secunderabad-Sulehallli-Guntakal-Dharmavaram Nizamuddin-Kanyakumari (12642) diverted via Balharshah-Secunderabad-Sulehalli-Guntakal-Kadapa-Renigunta-Arakkonam-Chennai Beach CST Mumbai-Bhubaneswar (11019) diverted via Secunderabad-Pagidipalli-Guntur-Vijayawada Bhubaneswar -CST Mumbai (11020) diverted via Vijayawada-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad Visakhapatnam- ⁠LTT Mumbai (18519) diverted via Vijayawada-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad Visakhapatnam-Hyderabad (12727) diverted via Vijayawada-Guntur-Nalgonda-Pagidipalli-Secunderabad Ernakulam-Nizamuddin (12645) diverted via Renigunta-Guntakal-Sulehalli-Secunderabad-Kazipet-Balharshah Trivandrum-New Delhi (12625) diverted via Renigunta-Guntakal-Sulehalli-Secunderabad-Kazipet-Balharshah Chennai-New Delhi (12615) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Chennai-New Delhi (12621) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Kochuveli-Indore (22646) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Bengaluru-Danapur (03246) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Adilabad-Tirupati (17406) diverted via Secunderabad-Sulehalli-Guntakal-Renigunta Tirupati-Adilabad (17405) diverted via Gudur-Tenali-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad Srimata Vaishnodevi Katra-Chennai (16032) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Visakhapatnam (20806) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Chennai (12616) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada Ahmedabad-Chennai (12655) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Trivandrum (12626) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Chennai (12622) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada Bilaspur-Chennai (12851) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada Nizamuddin-Chennai (12270) diverted via Kazipet-Kacheguda-Gooty-Renigunta-Chennai Korba-Kochuveli (22647) diverted via Kazipet-Kacheguda-Gooty-Renigunta-Jolarpettai