South Central Railway Cancels 26 Trains, 46 Diverted Amid Heavy Rains

Hyderabad: The South Central Railway on Sunday has cancelled 2 trains and diverted 6 trains in view of heavy rains and water logging over the tracks. Five trains were partially cancelled.



Cancelled Trains Accordingly, Vijayawada-Secunderabad (12713), Secunderabad-Vijayawada (12714), Guntur-Secunderabad (17201), Secunderabad-Sirpur Kaghaznagar (17233), Secunderabad-Guntur (12706), Guntur-Secunderabad (12705), Secunderabad-Guntur (17202) and Visakhapatnam-Secunderabad (20708), Kakinada Port-Lingampali (12737), Gudur-Secunderabad (12709), Bhadrachalam-Balharshah (17033), Balharshah-Kazipet (17004), Bhadrachalam-Secunderabad (17660), Secunderabad-Bhadrachalam (17659), Kazipet- Dornakal (07753), Hyderabad-Shalimar (18046), Secunderabad-Visakhapatnam (20707), Visakhapatnam-Secunderabad (20708), Secunderabad-Howrah (12704), Howrah-Secunderabad (12703), Secunderabad-Thiruvananthapuram (17230), Thiruvananthapuram-Secunderabad (17229), Mahbubnagar-Visakhapatnam (12862), Lingampalli-CST Mumbai (17058), CST Mumbai-Lingampalli (17057), Karimnagar-Tirupati (12762) has been cancelled. Partially Cancelled SCR also partially cancelled five trains: Tirupati-Karimnagar (12761) train cancelled between Vijayawada-Karimnagar, Visakhapatnam-New Delhi (20805) cancelled between Vijayawada-New Delhi, Sirpur Kaghaznagar-Bhadrachalam (17034) partially cancelled between Kazipet-Bhadrachalam, Secunderabad-Manuguru (12745) partially cancelled between Kazipet-Manuguru and Bidar-Machilipatnam (12750) - all stoppages between Warangal-Machilipatnam are skipped. SCR has also diverted certain trains:

Visakhapatnam-Nanded (20811) diverted via Vijayawada-Guntur-Nalgonda-Pagidipalli.

Visakhapatnam-Tirupati (12739) diverted via Guntur-Nalgonda-Pagidipalli Tambaram-Hyderabad (12759) diverted via Guntur-Nalgonda-Pagidipalli Danapur-Bengaluru (03241) diverted via Kazipet-Secunderabad-Sulehallli-Guntakal-Dharmavaram Nizamuddin-Kanyakumari (12642) diverted via Balharshah-Secunderabad-Sulehalli-Guntakal-Kadapa-Renigunta-Arakkonam-Chennai Beach CST Mumbai-Bhubaneswar (11019) diverted via Secunderabad-Pagidipalli-Guntur-Vijayawada Bhubaneswar -CST Mumbai (11020) diverted via Vijayawada-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad Visakhapatnam- ⁠LTT Mumbai (18519) diverted via Vijayawada-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad Visakhapatnam-Hyderabad (12727) diverted via Vijayawada-Guntur-Nalgonda-Pagidipalli-Secunderabad Ernakulam-Nizamuddin (12645) diverted via Renigunta-Guntakal-Sulehalli-Secunderabad-Kazipet-Balharshah Trivandrum-New Delhi (12625) diverted via Renigunta-Guntakal-Sulehalli-Secunderabad-Kazipet-Balharshah Chennai-New Delhi (12615) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Chennai-New Delhi (12621) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Kochuveli-Indore (22646) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Bengaluru-Danapur (03246) diverted via Vijayawada-Visakhapatnam-Vizianagaram-Raipur-Nagpur Adilabad-Tirupati (17406) diverted via Secunderabad-Sulehalli-Guntakal-Renigunta Tirupati-Adilabad (17405) diverted via Gudur-Tenali-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad Srimata Vaishnodevi Katra-Chennai (16032) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Visakhapatnam (20806) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Chennai (12616) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada Ahmedabad-Chennai (12655) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Trivandrum (12626) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada New Delhi-Chennai (12622) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada Bilaspur-Chennai (12851) diverted via Nagpur-Raipur-Vizianagaram-Duvvada-Vijayawada Nizamuddin-Chennai (12270) diverted via Kazipet-Kacheguda-Gooty-Renigunta-Chennai Korba-Kochuveli (22647) diverted via Kazipet-Kacheguda-Gooty-Renigunta-Jolarpettai Shalimar-Hyderabad (18045) diverted via Vijayawada - KCC - Guntur - PAGIDIPALLI Madural-Jabalpur (02121) diverted via KATPADI - Renigunta - GOOTY-DHNE - KACHEGUDA - MLYG -⁠ ⁠KAZIPET - BALHARSHAH SMVT Bengaluru-Danapur (03248) diverted via KATPADI - RENIGUNTA - GOOTY - DHNE - KACHEGUDA -MLYG - KAZIPET - BALHARSHAH Madural-Nizamuddin (12651) diverted via VIIAYAWADA-DUVVADA-VZM-RGDA-TIG- R-NAGPUR Ernakulam-Patna (22669) diverted via VIJAYAWADA-DUVVADA- VZM-RGDA-TIG - R-NAGPUR SMVT Bengaluru-Danapur (12295) diverted via SMVT BENGALURU - DMM - GUNTAKAL - Sulehalli - Vikarabad - Secunderabad - Nanded-Sambalpur (20810) diverted via KAZIPET-BALHARSHAH-Nekanda-KAZIPET- PDGP-GUNTUR- VIJAYAWADA Patliputra-SMVT BENGALURU (22351) diverted via Yelgur-KAZIPET- KACHEGUDA-GOOTY - RENIGUNTA-KATPADI Secunderabad-Gudur (12710) diverted via KAZIPET- Pagidipalli-GUNTUR-VIJAYAWADA Lucknow-Yesvantpur (12540) diverted via Secunderabad-Sulehalli-GUNTAKAL-Tirupati Lingampalli-Kakinada Town (12738) diverted via Khammam- Motamari-Vishnupuram-VIJAYAWADA LTT Mumbai-Visakhapatnam (18520) diverted via Dornakal-Motamari-Vishnupuram-VIJAYAWADA Hyderabad-Narsapur (07631) diverted via Dornakal-Motamari-Vishnupuram-VIJAYAWADA Chennai-Nizamuddin (12433) diverted via Vijayawada-DUVVADA-VIZIANAGARAM-RGDA-TIG-R-NAGPUR Chennai-SMVD Katra(16031) diverted via VIJAYAWADA-DUVVADA-VIZIANAGARAM-RGDA-TIG-R-NAGPUR Madurai-JBP (02121) diverted via DUVVADA-VIZIANAGARAM-RGDA-TIG-R-NAGPUR Madurai-Nizamuddin (12651) diverted via Gudur-Tenali-Guntur-Bibinagar-Kazipet Chennai Ahmedabad (12656) diverted via Tenali-Guntur-Pagidipalli-Secunderabad-Nizamabad-Akola Ernakulam-Patna (22669) diverted via Katpadi-Renigunta-Gooty-Dhone-Kacheguda-Moula Ali-Kazipet Bengaluru-SMVT Danapur (12295) diverted via Dharmavaram-Guntakal-Sulehalli-Secunderabad-Kazipet�